Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок

Дальнейшим развитием технологии «быстрых» натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта «Прорыв» головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. После этого были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока.