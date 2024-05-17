Росприроднадзор разрешил построить на Урале новый пилотный энергоблок

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Росприроднадзор разрешил построить на Белоярской АЭС (Свердловская область) пилотный энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимый для развития передовых технологий атомной энергетики, сообщил «Росатом».
«Белоярская АЭС (филиал концерна “Росэнергоатом”, электроэнергетический дивизион “Росатома”) получила положительное заключение Росприроднадзора на размещение нового энергоблока БН-1200М», — говорится в релизе.
«Росприроднадзор изучил представленные на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования лицензии, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Содержащиеся в них экологические аспекты и результаты проведенных исследований доказывают, что требования по безопасности размещения энергоблока № 5 Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200М соблюдены на высоком уровне, значимое воздействие на окружающую среду отсутствует, размещаемый объект удовлетворяет требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства», — отмечается в сообщении.
Сейчас весь пакет документов проходит проверку в Ростехнадзоре. По ее результатам Белоярская АЭС ожидает получение лицензии на размещение нового энергоблока.
«Росатом» осваивает технологии для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы «сопрячь» эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.
Благодаря реакторам на быстрых нейтронах в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного «горючего», плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется «выжигать» в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, «вынуть две ключевые занозы» нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№ 3 и 4 с «быстрыми» реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.
Дальнейшим развитием технологии «быстрых» натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта «Прорыв» головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. В 2016 году был завершен технический проект реакторной установки. Затем специалисты определили, как можно улучшить технико-экономические показатели нового энергоблока, и началась разработка проекта модернизированной реакторной установки БН-1200М, которая должна быть конкурентоспособной по сравнению с передовыми атомными энергоблоками большой мощности с реакторами на тепловых нейтронах, а также альтернативной генерацией. После этого были утверждены технические задания на БН-1200М, затем велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование технических решений, безопасности, и конкурентоспособности нового энергоблока.
Строительство нового энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.