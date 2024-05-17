Еще один самарский банк признали банкротом

По величине активов КБ «Спутник» занимал 295 место в банковской системе РФ. По данным banki.ru, кредитная организация была зарегистрирована в 1990 году под наименованием «Бугурусланский коммерческий банк “Спутник” в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В июне 1998 г. банк получил современное наименование — ОАО “АКБ “Спутник”. С 2015 г. сменил форму на ПАО, а в ноябре 2016 г. “Спутник” перерегистрировался из Бугуруслана (Оренбургская область) в Самару.