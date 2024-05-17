В Омске спишут 15 старых трамвайных вагонов

"Трамвайное депо спишет 15 старых вагонов, срок службы которых истек, и дальнейшая эксплуатация невозможна из требований безопасности. Это наши омские трамваи: УКВЗ 71−605 и 71−608.
После списания вагоны отправятся на утилизацию: то, что может пригодиться в качестве запасных частей, останется в ремзоне предприятия, остальное будет переработано", — рассказал глава города.
Сергей Шелест подчеркнул, что при этом в Омске трамваев для полного обеспечения существующих маршрутов, и вывод из пользования 15-ти вагонов никак не отразится на трамвайном движении города.