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В Омске спишут 15 старых трамвайных вагонов

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в пятницу, 17 мая 2024 года, о списании старых трамвайных вагонов.

"Трамвайное депо спишет 15 старых вагонов, срок службы которых истек, и дальнейшая эксплуатация невозможна из требований безопасности. Это наши омские трамваи: УКВЗ 71−605 и 71−608.

После списания вагоны отправятся на утилизацию: то, что может пригодиться в качестве запасных частей, останется в ремзоне предприятия, остальное будет переработано", — рассказал глава города.

Сергей Шелест подчеркнул, что при этом в Омске трамваев для полного обеспечения существующих маршрутов, и вывод из пользования 15-ти вагонов никак не отразится на трамвайном движении города.