Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области

Инвестором выступает компания «Промышленные проекты», которая и построит НПЗ.
На предприятии будут выпускать смазочные материалы, пластичные смазки и другие продукты технической химии, автокосметики и автохимии. НПЗ появится в Новочеркасске на территории особой экономической зоны «Ростовская». Первую продукцию завод начнет выпускать в течение ближайших полутора лет, сообщил руководитель компании Андрей Чайка.
Срок реализации проекта — до 2033 года. Инвестор вложит в создание производства 4,8 млрд рублей.
Проект получит всемерную поддержку регионального правительства, отметил губернатор.
«Мы будем сопровождать проект до полной реализации и начала эксплуатации объекта», — сказал Василий Голубев.