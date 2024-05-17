Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области

На предприятии будут выпускать смазочные материалы, пластичные смазки и другие продукты технической химии, автокосметики и автохимии. НПЗ появится в Новочеркасске на территории особой экономической зоны «Ростовская». Первую продукцию завод начнет выпускать в течение ближайших полутора лет, сообщил руководитель компании Андрей Чайка.