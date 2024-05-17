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Нефтеперерабатывающий завод стоимостью 4,8 млрд рублей построят в Ростовской области

Ростовская область, 17 мая 2024. DON24.RU. В Ростовской области создадут многофункциональное нефтеперерабатывающее производство, заявил губернатор Василий Голубев. Соглашение об этом глава региона подписал на экономическом форуме в Казани.

Инвестором выступает компания «Промышленные проекты», которая и построит НПЗ.

На предприятии будут выпускать смазочные материалы, пластичные смазки и другие продукты технической химии, автокосметики и автохимии. НПЗ появится в Новочеркасске на территории особой экономической зоны «Ростовская». Первую продукцию завод начнет выпускать в течение ближайших полутора лет, сообщил руководитель компании Андрей Чайка.

Срок реализации проекта — до 2033 года. Инвестор вложит в создание производства 4,8 млрд рублей.

Проект получит всемерную поддержку регионального правительства, отметил губернатор.

«Мы будем сопровождать проект до полной реализации и начала эксплуатации объекта», — сказал Василий Голубев.