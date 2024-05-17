Лукашенко подарил городу Шуша белорусские тракторы

Глава государства отправился с государственным визитом в Азербайджан в среду, 15 мая.
В пятницу Лукашенко вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым посетил возрождаемые территории республики — города Физули и Шуша.
Президент Азербайджана рассказал о проводимых работах по восстановлению и развитию региона, строительстве новых зданий.
В Шуше Лукашенко подарил городу белорусскую технику — тракторы Belarus.
Как ранее сообщал Sputnik, белорусский лидер предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий. По его словам, Минск готов участвовать в этом, в том числе может возводить агрогородки и другие объекты.