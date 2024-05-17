Казахстан и Малайзия заключили соглашения на общую сумму свыше 350 млн долларов

Результатом обсуждений стала договоренность углублять инвестиционные связи и совместно осваивать новые рынки. На полях круглого стола были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше $350 млн. Запланировано сотрудничество в области привлечения инвестиций в сферу исламских финансов и развития торговли, а также пищевой промышленности, горнорудной сфере, по обработке золота и совместному производству трансформаторного и автомобильного масла.