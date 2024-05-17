Российский «Промсвязьбанк» запустил бесплатные переводы в Узбекистан по номеру телефона

По сообщению пресс-службы банка, теперь клиенты более 30 банков в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении могут получать деньги, которые будут зачисляться на их счета в валюте, в которой открыт счет.
Новая услуга доступна в мобильном приложении ПСБ. Чтобы воспользоваться ею, необходимо зайти в раздел «Переводы» на странице «Платежи», выбрать опцию «За рубеж», указать страну и номер телефона получателя.
Максимальная сумма одного перевода варьируется в зависимости от страны получателя и составляет от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Комиссия при переводах в Кыргызстан и Узбекистан не взимается, в Таджикистан и Армению — составляет 1%.