Школу на 1500 мест в Новороссийске построят к сентябрю 2025 года

В Новороссийске к сентябрю 2025 года построят школу на 1500 мест. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Строительство ведется с применением механизма государственно-частного партнерства.
«Концессионер получил положительное заключение экспертизы. Следующим этапом нужно получить разрешение на строительство. После этого на объекте приступят к активным работам», — сообщил заместитель министра экономики Краснодарского края Данил Богданов.
Уточняется, что в учебном заведении разместят большой спортивный и тренажерный зал. Кроме того, в школе появятся игровые комнаты для младших классов и мастерские для средних классов.