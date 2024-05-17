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Школу на 1500 мест в Новороссийске построят к сентябрю 2025 года

В Новороссийске проект школы получил положительное заключение госэкспертизы.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске к сентябрю 2025 года построят школу на 1500 мест. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Строительство ведется с применением механизма государственно-частного партнерства.

«Концессионер получил положительное заключение экспертизы. Следующим этапом нужно получить разрешение на строительство. После этого на объекте приступят к активным работам», — сообщил заместитель министра экономики Краснодарского края Данил Богданов.

Уточняется, что в учебном заведении разместят большой спортивный и тренажерный зал. Кроме того, в школе появятся игровые комнаты для младших классов и мастерские для средних классов.

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