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Проект подземного перехода от метро до вокзала представили в Екатеринбурге

Подземный переход от станции метро «Уральская» до железнодорожного вокзала пройдет под переулком Невьянский и улице Вокзальной.

Источник: администрация Екатеринбурга

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, которая представила проект перехода.

Протяженность подземного перехода составит 210 метров. Он будет создан по принципу «сухие ноги» — пассажиры не будут выходить на улицу.

«Проект вписывается в общую концепцию развития транспортной системы Екатеринбурга, важным аспектом которой является единство разных видов перевозок», — сообщили в мэрии.

Позже будет известно о сроках реализации проекта.

«МК-Урал» ранее писал, что проход соорудят от вестибюля станции метро до выхода на платформы вокзала.

Проект планировки и межевания территории уже выставили на общественные слушания. Утвердить его должны в сентябре.