Проект подземного перехода от метро до вокзала представили в Екатеринбурге

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, которая представила проект перехода.
Протяженность подземного перехода составит 210 метров. Он будет создан по принципу «сухие ноги» — пассажиры не будут выходить на улицу.
«Проект вписывается в общую концепцию развития транспортной системы Екатеринбурга, важным аспектом которой является единство разных видов перевозок», — сообщили в мэрии.
Позже будет известно о сроках реализации проекта.
«МК-Урал» ранее писал, что проход соорудят от вестибюля станции метро до выхода на платформы вокзала.
Проект планировки и межевания территории уже выставили на общественные слушания. Утвердить его должны в сентябре.