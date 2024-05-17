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Реновация квартала на Вторчермете обойдется в 10,9 млрд рублей

Здесь построят жилой комплекс и детский сад.

Источник: Комсомольская правда

На Вторчермете в квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков построят жилой квартал и детский сад. Этот участок площадью 3,7 га выкупил за 210,6 миллионов рублей застройщик по программе реновации.

На реализацию проекта банк Дом.рф выделил 10,9 миллиарда рублей. Застройкой займется компания «Практика».

— Помимо 107 тысяч квадратных метров жилья застройщик обязуется расселить аварийные дома и построить детский сад на 225 мест, — рассказывают в пресс-службе банка.

Отметим, что по программе комплексного развития территорий Екатеринбурга уже расселено несколько кварталов с бараками на Эльмаше, а также завершается строительство школы № 41 на ВИЗе.

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