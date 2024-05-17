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Сочи вошел в топ-10 городов России по качеству городской среды

По индексу качества городской среды курорт вошел в десятку городов.

Сочи вошел в десятку крупных российских городов по индексу качества городской среды. Рейтинг составлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и госкорпорацией ДОМ.РФ.

«Продолжаем развивать качество городской среды: к новому летнему сезону открыты 105 детских и спортивных общедоступных площадок, благоустроены 40 участков морских и речных набережных, парков и скверов, где заменена брусчатка, парковая мебель, освещение, выполнено дополнительное озеленение», — рассказал исполняющий обязанности мэра Сочи Олег Бурлев.

На курорте высадят 500 тысяч сезонных цветов, семь тысяч новых деревьев и кустарников, в том числе крупномерные пальмы высотой от трех до восьми метров.

В скором времени откроется третья очередь набережной Ривьеры. Также утвержден план реконструкции городского парка в Хосте.

Олег Бурлев отметил, что благоустраивать Сочи помогают туристы. В 2023 году город получил 540 миллионов рублей благодаря курортному сбору. Деньги направили на реконструкцию набережной реки Восточный Дагомыс и улицы Победы в Лазаревском районе. На собранные средства также озеленили и украсили малыми архитектурными формами гостевые маршруты во всех районах Сочи.

Ранее стало известно, что курорт вошел в топ-3 самых популярных городов у российских туристов.

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