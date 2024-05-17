Сочи вошел в топ-10 городов России по качеству городской среды

Олег Бурлев отметил, что благоустраивать Сочи помогают туристы. В 2023 году город получил 540 миллионов рублей благодаря курортному сбору. Деньги направили на реконструкцию набережной реки Восточный Дагомыс и улицы Победы в Лазаревском районе. На собранные средства также озеленили и украсили малыми архитектурными формами гостевые маршруты во всех районах Сочи.