Сочи вошел в топ-10 городов России по качеству городской среды

Сочи вошел в десятку крупных российских городов по индексу качества городской среды. Рейтинг составлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и госкорпорацией ДОМ.РФ.
«Продолжаем развивать качество городской среды: к новому летнему сезону открыты 105 детских и спортивных общедоступных площадок, благоустроены 40 участков морских и речных набережных, парков и скверов, где заменена брусчатка, парковая мебель, освещение, выполнено дополнительное озеленение», — рассказал исполняющий обязанности мэра Сочи Олег Бурлев.
На курорте высадят 500 тысяч сезонных цветов, семь тысяч новых деревьев и кустарников, в том числе крупномерные пальмы высотой от трех до восьми метров.
В скором времени откроется третья очередь набережной Ривьеры. Также утвержден план реконструкции городского парка в Хосте.
Олег Бурлев отметил, что благоустраивать Сочи помогают туристы. В 2023 году город получил 540 миллионов рублей благодаря курортному сбору. Деньги направили на реконструкцию набережной реки Восточный Дагомыс и улицы Победы в Лазаревском районе. На собранные средства также озеленили и украсили малыми архитектурными формами гостевые маршруты во всех районах Сочи.
Ранее стало известно, что курорт вошел в топ-3 самых популярных городов у российских туристов.