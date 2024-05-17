Рост госдолга Казахстана объяснили в Минфине

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев поинтересовался у вице-министра финансов, почему растет госдолг Казахстана и какие на этом фоне могут возникнуть риски..
«Ежегодно у нас долг государства растет. Только за 2023 год у нас правительственный долг увеличился на 13% и достиг уровня почти 60 млрд долларов. Что составляет 22% от ВВП. При этом, по данным Нацбанка РК, внешний долг страны — уже 162 млрд. Что составляет уже более 60% по отношению к ВВП».
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что по состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП. Из них правительственный долг составил 20,9% к ВВП или 24,9 трлн тенге.
«Верхний предел государственного долга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран-членов ЕАЭС. В настоящее время долговые индикаторы, установленные Концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений. Прогнозы на 2024−2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг на уровне 21% к ВВП».
При этом он сообщил, что из 27,2 трлн тенге госдолга, 20 трлн — внутренний и 7 трлн — это внешний долг страны. 162,7 млрд долларов, о которых говорит депутат, по его словам, это в целом долг страны. Из них 133 млрд долларов или 82% — приходится на обязательства частного сектора, не государства.
«Почему растет долг? Долг растет потому что есть необходимость в финансировании дефицита бюджета, который по итогам прошлого года сложился в размере 3,1 трлн тенге. В постпандемийный период необходимо было наращивать темпы экономики и расходы росли стремительно, в прошлом году у нас порядка 4 трлн тг расходы плюсом были. Теперь мы понимаем, что это все нужно балансировать. В последующие годы, буквально вчера псэр на 2025−2027 годы утвердили, там уже расходы правительство планирует оставить на уровне этого года и не наращивать долг, сокращать гарантированные целевые трансферты из Нацфонда и, соответственно, работать над увеличением доходной базы».
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