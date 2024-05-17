Рост госдолга Казахстана объяснили в Минфине

«Почему растет долг? Долг растет потому что есть необходимость в финансировании дефицита бюджета, который по итогам прошлого года сложился в размере 3,1 трлн тенге. В постпандемийный период необходимо было наращивать темпы экономики и расходы росли стремительно, в прошлом году у нас порядка 4 трлн тг расходы плюсом были. Теперь мы понимаем, что это все нужно балансировать. В последующие годы, буквально вчера псэр на 2025−2027 годы утвердили, там уже расходы правительство планирует оставить на уровне этого года и не наращивать долг, сокращать гарантированные целевые трансферты из Нацфонда и, соответственно, работать над увеличением доходной базы».