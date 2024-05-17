Реконструкция летнего парка «Уралмаш» начнется 1 июня

В парке уложат новый асфальт, на детской и спортивной площадках расположат резиновое покрытие. На территории появится: административный корпус, прокат, кафе и туалет, скамейки и урны; площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест; аттракционы, в частности, кольцо обозрения; веревочный парк; зоны тихого отдыха, а также воркаута, тенниса, волейбола; разновозрастная детская площадка; уличные тренажеры и другое.