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Реконструкция летнего парка «Уралмаш» начнется 1 июня

В Екатеринбурге реконструкция Летнего парка «Уралмаш» начнется с 1 июня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы планируют завершить до 1 июня 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

В парке уложат новый асфальт, на детской и спортивной площадках расположат резиновое покрытие. На территории появится: административный корпус, прокат, кафе и туалет, скамейки и урны; площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест; аттракционы, в частности, кольцо обозрения; веревочный парк; зоны тихого отдыха, а также воркаута, тенниса, волейбола; разновозрастная детская площадка; уличные тренажеры и другое.

На территории высадят 40 тыс. кв. м газонов, посадят 28 сиреней и около 200 кустарников. Также в парке планируют установить 164 фонаря и 53 камеры видеонаблюдения.

В марте стало известно, что администрация Екатеринбурга выделит на благоустройство летнего парка «Уралмаш» более 175 млн руб.

ЖКХ