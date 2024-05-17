Автовокзал на месте старого аэропорта Ростова откроют летом

Центральный областной автовокзал на месте терминала старого аэропорта Ростова-на-Дону собираются открыть летом 2024 года. Об этом в четверг, 16 мая, на встрече с жителями рассказал директор департамента автодорог и организации движения Денис Водопьянов. Он подчеркнул, что проект реализует инвестор.
«Насколько я знаю, в летние месяцы они планируют запускаться. Когда мы посещали объект в прошлом месяце, инвестор нас уверял, что в летние месяцы он будет запускаться», — пояснил чиновник.
Ранее открытие было намечено на весну 2024 года. В строительство вложено 1,5 млрд рублей. На первом этаже автовокзала появятся функциональные пассажирские зоны, в том числе залы ожидания, камеры хранения, кассы и справочные, на втором этаже — отель, зоны торговли и оказания услуг, административные помещения. В первое время работы автовокзала организуют 19 перронов отправления и прибытия, а также территорию для отстоя автобусов.