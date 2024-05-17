В Ростове-на-Дону из-за угрозы обрушения жилого дома эвакуировали 44 человека

По его данным, отселены 20 квартир, в которых проживало 44 человека. 11 семей воспользовались правом переехать в жилье маневрового фонда муниципалитета. Это 20 человек, включая пятерых несовершеннолетних.
Еще две семьи пока не определились с выбором, уточнил мэр.
Накануне в доме ввели режим повышенной готовности из-за образовавшейся в стене трещины и вероятной угрозы обрушения здания. После обследования эксперты вынесут заключение относительно возможности дальнейшего проживания в квартирах первого подъезда.