В Уфе заключен контракт на поставку в город 10 новых троллейбусов.

«Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» по итогам аукциона заключил контракт на поставку в Уфу 10 новых троллейбусов собственного производства. Стоимость поставки составит 341 миллион рублей или 34 миллиона за единицу. Данная информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно конкурсной документации, троллейбусы должны иметь низкий пол и вместимость не менее 90 пассажиров. В транспорте должна быть система климат-контроля, ГЛОНАСС, а цвет кузова должен быть мятно-зеленым.
На троллейбусы нужно предоставить полуторагодовую гарантию (или до 150 тыс. км пробега).
Как сообщал «Башинформ», наиболее перспективным видом общественного электротранспорта для Уфы может стать троллейбус, современные модели которого имеют функцию увеличенного автономного хода без привязки к контактной сети. Он не уступает трамваю в экологичности, скорости и реальной провозной способности, а стоит на порядок дешевле. Главное, троллейбус может использовать дороги общего пользования, что дает ему большую гибкость в создании маршрутов и сравнимую с автобусом надежность движения.
Очень важная техническая особенность собираемых в Уфе троллейбусов «Горожанин» — возможность длительного автономного хода. Фактически речь идет о гибриде троллейбуса и электробуса. Последний может проехать на одной зарядке аккумуляторов максимум 70 километров, а чаще — не более 50−60 км. Выпускаемая в Уфе модель гибридного троллейбуса/электробуса способна проехать на аккумуляторах до 30 километров. По сравнению с чистым электробусом, у нее есть возможность заряда источников питания при движении под контактной сетью. Это исключает простои в работе и необходимость строительства зарядных станций на конечных точках маршрутов.