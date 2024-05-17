В Уфе заключен контракт на поставку в город 10 новых троллейбусов.

Очень важная техническая особенность собираемых в Уфе троллейбусов «Горожанин» — возможность длительного автономного хода. Фактически речь идет о гибриде троллейбуса и электробуса. Последний может проехать на одной зарядке аккумуляторов максимум 70 километров, а чаще — не более 50−60 км. Выпускаемая в Уфе модель гибридного троллейбуса/электробуса способна проехать на аккумуляторах до 30 километров. По сравнению с чистым электробусом, у нее есть возможность заряда источников питания при движении под контактной сетью. Это исключает простои в работе и необходимость строительства зарядных станций на конечных точках маршрутов.