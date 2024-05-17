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Самую полезную рыбу из дешёвых назвали в Роскачестве

Бытует миф, что полезная рыба — это только самые дорогие сорта: сёмга, форель и прочие. В действительности недорогие разновидности рыбы тоже богаты белком, витаминами и микроэлементами. Какую рыбу искать на прилавках, рассказали в Роскачестве.

Источник: Pchela.News

Одним из самых недооценённых сортов эксперты назвали минтай. Это дешёвая рыба, и поэтому многим кажется, что она не особо полезна. Но это далеко не так.

— Минтай богат белком, который включает в себя полный набор аминокислот, необходимых в пищевом рационе. Кроме того, мясо минтая отличается высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же в этой недорогой рыбе больше всего фосфора.

рассказали в Роскачестве.

Полезна и другая доступная рыба.

Источник: Роскачество

Заморозка не снижает пищевую ценность большинства продуктов. При этом с некоторыми из них творит настоящие чудеса. Это касается и полезных свойств, и вкуса. Что ещё стоит хранить в морозильнике, мы рассказывали ранее.

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