Самую полезную рыбу из дешёвых назвали в Роскачестве

— Минтай богат белком, который включает в себя полный набор аминокислот, необходимых в пищевом рационе. Кроме того, мясо минтая отличается высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же в этой недорогой рыбе больше всего фосфора.