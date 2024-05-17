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Штрафы для безбилетников вырастут в 25 раз в Свердловской области

В заксобрание Свердловской области внесен законопроект об увеличении штрафов за безбилетный проезд в 25 раз, до 2,5 тыс. рублей. Авторы документа поясняют инициативу дефицитом кондукторов.

Также в качестве аргумента в пояснительной записке приводятся размеры штрафов для безбилетников в Пермском крае (тоже 2,5 тыс. рублей) и в Челябинской области (2,5 тыс. рублей за первое нарушение и 5 тыс. рублей — за повторное). В документе отмечается, что в связи с переходом на брутто-контракты на части маршрутов кондукторы будут заменены автоматизированными средствами оплаты.

О повышении штрафов за безбилетный проезд глава Екатеринбурга Алексей Орлов говорил в конце прошлого года на итоговой пресс-конференции. По его словам, вырученные средства планируется направить на повышение зарплат водителей. В марте этого года, анонсируя транспортную реформу, градоначальник повторил эту инициативу, напоминает УралПолит.Ru. По словам Орлова, планируется создать Центр по управлению пассажирскими перевозками. Его задачами станут контроль и координация перевозочного процесса: от выпуска машин на линию до регулирования движения подвижного состава на маршрутах в режиме реального времени.