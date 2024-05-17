Штрафы для безбилетников вырастут в 25 раз в Свердловской области

О повышении штрафов за безбилетный проезд глава Екатеринбурга Алексей Орлов говорил в конце прошлого года на итоговой пресс-конференции. По его словам, вырученные средства планируется направить на повышение зарплат водителей. В марте этого года, анонсируя транспортную реформу, градоначальник повторил эту инициативу, напоминает УралПолит.Ru. По словам Орлова, планируется создать Центр по управлению пассажирскими перевозками. Его задачами станут контроль и координация перевозочного процесса: от выпуска машин на линию до регулирования движения подвижного состава на маршрутах в режиме реального времени.