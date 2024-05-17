В Петербурге идет строительство Большого Смоленского моста. Посмотрите, как ведутся работы на основных опорах

«Помимо моста будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть», — уточнили в правительстве.



Речь идет об объектах на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом.



У будущего моста планируется шесть полос автомобильного и две — трамвайного движения, тротуары и велодорожку. Переправа вместе с развязками составит 1,6 километров в длину, а высота центральной части над водой — 15 метров. Строительство должно завершиться в 2029 году.



Ранее компания «Дороги и мосты» подписала контракт с петербургской Дирекцией транспортного строительства на сооружение Большого Смоленского моста. Он будет стоить почти 40 миллиардов.