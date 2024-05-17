Дорогая экзотика и море клубники: обзор цен на Комаровке

Впереди выходные, и многие минчане отправятся на главный рынок столицы, чтобы порадовать себя и близких килограммом-другим выращенных уже в этом году овощей или ягод.
Корреспондент Sputnik решил изучить ассортимент и цены на знаменитой Комаровке.
Море клубники
Первое, что бросается в глаза сразу при входе на рынок, — это море клубники. Ее действительно много, как зарубежной, так и отечественной.
Продавцы так расхваливают товар, что съесть килограмм-другой ягоды хочется прямо у прилавка. Цены на клубнику чуть упали. При этом белорусская — чуть дороже импортной, поскольку она пока из теплиц, но спрос и на нее не маленький, и многие покупатели интересуются именно ягодой, выращенной в Беларуси.
Что касается цен, то килограмм брестской продавцы готовы отдать за 11,90 рубля, а вот ягода «как мед» из Дрогичина стоит уже 14,90, есть и за 15,90. Лидер- клубника из деревни Пинковичи с рекордной ценой 35 рублей за кило.
Греческая ягода продается по 12,90 рубля, за сорт «Виктория» просят уже 14,90. Ягода из той же страны, но с припиской «сладкая и очень вкусная», торгуется по 11,90.
Если попросить, продавцы дают пробовать клубнику, некоторые предлагают сами. Даже, если покупатель уточняет, что все купил. «А вдруг попозже возьмете, попробуйте, невероятно вкусная и сочная ягода», — уговаривает один из продавцов.
Тенденция такова, что чем дальше идешь вглубь рынка, тем, пусть и на рубль-два, но цены становятся ниже.
Витаминная россыпь
Большой выбор на рынке цитрусовых. Апельсины из Египта в среднем продаются по 4,90−9,90 рубля за килограмм. Итальянские мандарины — по 9,90. Грейпфрут из Турции стоит 12,90. За апельсины с испанской пропиской просят от 3,90 до 17,90.
Цены на лимоны стартуют от 3,50 рубля, те же плоды из ЮАР обойдутся в 8,90. Самые дорогие — испанские, за них хотят 11,90. Из необычного — китайские мандарины с пометкой «сладкие» с ценником 17,50 за кило.
За последнее время заметно подешевели арбузы, но цена все же «кусается». За килограмм ягоды из Коста-Рики нужно отдать 7,90 белорусских, из Ирана — 7,80−8,50. При этом арбузы огромные. В среднем их вес составит не менее восьми кило.
Есть на Комаровке и черешня, но стоит дорого. Из Узбекистана и Греции — по 24,90 рубля. Присутствует и vip-ягода для очень состоятельных покупателей — по 120 рублей за килограмм. Из аргументов: на картонке написано, что свежая.
Киви, в основном привезенные из Италии, продают по 7,90−12,90. Есть европейские нектарины — разбежка в цене значительная: от 7,90 до 35 рублей за килограмм. В копеечку влетит полакомиться и голубикой — кило ягоды из Перу либо Испании стоит 65−70 рублей.
Стоимость винограда также пока высокая: за кишмиш из Перу покупателю придется выложить 39,90 рубля, но есть позиции подешевле — за 24,90 и 18,90.
Дорогущая экзотика
Для тех, кто, как говорится, денег не считает, есть прилавок с экзотическими фруктами. Многие из них продаются поштучно. Продавец заметно нервничает, когда ее товар начинают фотографировать. Особенно ее возмущает то, что в кадр попадают ценники.
Итак, один королевской манго из Австралии стоит 85 рублей. Есть подешевле, из Перу — их продают по 45 рублей за штуку. За такую же цену, к слову, можно купить целый килограмм светлой сливы из этой же страны.
Упакованный таиландский рамбутан готовы продать за 120 рублей за кило. Как подсказывает интернет, данный фрукт имеет насыщенно сладкий вкус, чем-то напоминающий виноград. Сочный и популярен (не в Беларуси с таким ценником) в жаркую погоду.
Питайя, он же «драконий фрукт», из Таиланда стоит 85 рублей за кило, а вот за один эквадорский плод кактуса придется расстаться с 35 рублями.
Овощи и зелень
Сезон тепличных огурцов набирает обороты, и на рынке очень много белорусских «зеленых». Ценник — вполне демократичный, от 2,5 до 7 рублей, в зависимости от сорта.
Доступна по цене и редиска — 2,5−5 рублей. Пучок свежего лука (100 граммов) можно купить за 50 копеек, домашней зелени — за 2 рубля, укропа, салата или щавеля — за 1,5, кинзы — за 2,50, мяты — за 4.
Выбор томатов на рынке также большой, их география широка: от Азербайджана и Турции до Испании и Бельгии. Самые дорогие — «черри» из Европы, за них просят 25 рублей за кило, при этом продавцы обещают невероятно сладкий вкус и в подтверждение охотно разрешают пробовать.
В среднем купить помидоры можно за 6,90 — 13,90 за килограмм. Кабачки установились на отметке в 6,50 рубля за кило.
Что касается «второго хлеба» для белорусов — картошки, то есть недорогая «старая» за 1,09. Достаточно на Комаровке и молодого картофеля, но привозного, в основном из Азербайджана. Килограмм обойдется в 6 рублей.
Рай для дачников
Большой популярностью сейчас пользуется участок Комаровского рынка, где продают саженцы и рассаду — здесь большие очереди. Разнообразие поражает — перцы, томаты, арбузы и море цветов. К примеру, саженец голубики готовы отдать за 8 рублей, клубники — за 1,5, лаванды — за 5, лобелии — за 2,5.
При походе на главный рынок столицы стоит учитывать, что не у всех продавцов есть терминал для оплаты картой, поэтому лучше иметь наличные. Также не нужно стеснятся торговаться и просить перед покупкой попробовать товар.