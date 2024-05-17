Дорогая экзотика и море клубники: обзор цен на Комаровке

Продавцы так расхваливают товар, что съесть килограмм-другой ягоды хочется прямо у прилавка. Цены на клубнику чуть упали. При этом белорусская — чуть дороже импортной, поскольку она пока из теплиц, но спрос и на нее не маленький, и многие покупатели интересуются именно ягодой, выращенной в Беларуси.