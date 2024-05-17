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С июня в Узбекистане запустят дополнительные железнодорожные рейсы в регионы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Uzrailpass объявила о введении дополнительных рейсов для нескольких популярных маршрутов, начиная с июня 2024 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

С 3 июня пассажиры смогут воспользоваться дополнительными рейсами в следующие дни:

Поезд № 129/130 маршрута «Андижан — Термез — Андижан» будет также курсировать по понедельникам и вторникам.

Поезд № 94/92 на маршруте «Ташкент — Коканд — Андижан — Коканд — Ташкент» начнет дополнительно отправляться по понедельникам и воскресеньям.

С 6 июня добавятся дополнительные рейсы для поезда № 128/127, следующего по маршруту «Андижан — Наманган — Самарканд — Бухара — Кунград — Андижан». Они будут организованы по четвергам и субботам.