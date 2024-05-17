С июня в Узбекистане запустят дополнительные железнодорожные рейсы в регионы

С 3 июня пассажиры смогут воспользоваться дополнительными рейсами в следующие дни:
Поезд № 129/130 маршрута «Андижан — Термез — Андижан» будет также курсировать по понедельникам и вторникам.
Поезд № 94/92 на маршруте «Ташкент — Коканд — Андижан — Коканд — Ташкент» начнет дополнительно отправляться по понедельникам и воскресеньям.
С 6 июня добавятся дополнительные рейсы для поезда № 128/127, следующего по маршруту «Андижан — Наманган — Самарканд — Бухара — Кунград — Андижан». Они будут организованы по четвергам и субботам.