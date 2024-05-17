В Башкирии подорожали овощи и хлеб

Больше всего за последнюю неделю подорожал репчатый лук, картофель, морковь, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Цены на эти продукты выросли на 7,59%, 4,77%, 4,65% и 1,84% и составили 32,31 ₽, 24,73 ₽, 49,61 ₽ и 85,76 ₽ за килограмм соответственно.
Больше всего за неделю подешевели свежие огурцы (3,9%), свежие помидоры (на 3,97%), яйца куриные (2,45%) и гречка (на 2,06%).
Сейчас огурцы можно купить в среднем за 107,86 ₽ за кг, помидоры за 222,51 ₽ за кг, яйца за 104,60 ₽ за 10 шт, а гречку за 52,78 ₽ за кг.