В Башкирии подорожали овощи и хлеб

Больше всего за последнюю неделю подорожал репчатый лук, картофель, морковь, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Цены на эти продукты выросли на 7,59%, 4,77%, 4,65% и 1,84% и составили 32,31 ₽, 24,73 ₽, 49,61 ₽ и 85,76 ₽ за килограмм соответственно.