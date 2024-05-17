Узбекистан не планирует переходить на прогрессивную шкалу налогообложения — Налоговый комитет

Выступая на форуме, Тимур Исмаилов, рассказал, что ранее действовавшая в Узбекистане прогрессивная налоговая система способствовала выплате зарплат в «конвертах».
«Со временем, когда система станет полностью устойчивой, можно будет рассмотреть переход к прогрессивной шкале налогообложения», — также отметил он.
В настоящее время в Узбекистане действует плоская налоговая система, где каждый гражданин платит одинаковый процент подоходного налога. Прогрессивная система предполагает разные ставки налога в зависимости от уровня доходов населения.
Корреспондент Podrobno.uz обратилась за комментарием в Налоговый комитете. В ведомстве заявили, что переход на 12-процентную систему уплаты фиксированного подоходного налога в Узбекистане позволил увеличить количество официальных рабочих мест и способствовал легализации.
Сейчас у Налогового комитета нет планов по переходу на прогрессивную шкалу. В комитете отметили, что Тимур Исмаилов высказал свое личное мнение по вопросу, заданному аудиторией.