Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году

«С 2026 года планируется выйти на поставку свыше 20 единиц в год самолетов SSJ New, а программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — отмечается в документе.