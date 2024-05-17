Остин
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Первые девять самолетов МС-21 будут поставлены в 2025 году, следует из распоряжения правительства, закрепляющего изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем, планируется, что объем производства самолетов SSJ New с 2026 г. составит более 20 единиц в год, МС-21 — 72 единиц в год с 2029-го.

«С 2026 года планируется выйти на поставку свыше 20 единиц в год самолетов SSJ New, а программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — отмечается в документе.

Несколько месяцев назад Ростех сообщил о переносе сроков поставок самолетов SSJ New на 2026 год и МС-21 на 2025 год.