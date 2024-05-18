В Приднестровье цены на жилье подскочили вдвое: Граждане Молдовы, напуганные учениями НАТО и неопределенным будущим, бегут на левый берег Днестра в поисках покоя и комфорта

— Конечно. Очень многие украинцы приехали с такими суммами, что нам мало не показалось. А молдаване переезжают, во—первых, потому что с началом этого года изменилась ситуация по оформлению жилья. У нас можно приобрести жилье до 50 тысяч евро и никто не спросит, откуда ты взял деньги. А у вас отчетность за каждый лей… Все проходит через банк, все безналом. А у нас не так, можно наличкой. Плюс у вас нестабильная политические ситуация, военные учения с НАТО, многие бегут сюда от этого, не дай Бог, у вас что-то начнется…