В Приднестровье цены на жилье подскочили вдвое: Граждане Молдовы, напуганные учениями НАТО и неопределенным будущим, бегут на левый берег Днестра в поисках покоя и комфорта

Оказывается, Тирасполь стал зоной для комфортного проживания! В принципе, город всегда был комфортным, но в последнее время там просто бум.
— У нас много украинцев поселилось, а многие приехали с деньгами, люди не бедные, — рассказывает директор агентства недвижимости из Тирасполя (свое имя она просила не указывать). — И очень много жителей с левого берега Днестра. У нас, знаете, даже в центре города еще есть коммуналки. Так вот, комнаты, которые там стоили по 1000—2000 евро, сегодня продают по 4−5 тысяч. А там на 5 этажей может быть один туалет всего.
— И квартиры подорожали…
— Конечно. Очень многие украинцы приехали с такими суммами, что нам мало не показалось. А молдаване переезжают, во—первых, потому что с началом этого года изменилась ситуация по оформлению жилья. У нас можно приобрести жилье до 50 тысяч евро и никто не спросит, откуда ты взял деньги. А у вас отчетность за каждый лей… Все проходит через банк, все безналом. А у нас не так, можно наличкой. Плюс у вас нестабильная политические ситуация, военные учения с НАТО, многие бегут сюда от этого, не дай Бог, у вас что-то начнется…
— И сколько у вас, к примеру, стоит двухкомнатная квартира?
— Если до событий на Украине, она стоила в среднем 16 тысяч евро, то сегодня около 25 тысяч. И средний возраст покупателей из Молдовы — это 40 плюс. Люди бегут от неопределенности и тревожности. И еще один нюанс. Многие ведь зарабатывали в России с 90-х, это потом начались Италии с Португалиями. И им русскоязычное население намного ближе…