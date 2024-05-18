У семьи экс-ректора ВГУЭС Лазарева хотят забрать землю в пригороде

По данным источника, поводом для гражданского иска относительно земельного и недвижимого имущества стало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в котором главный подозреваемый — сын ответчицы и экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева — Иннокентий Лазарев. Его обвиняют в обмане должностных лиц регистрирующих органов, в результате чего он получил право собственности на участок, который затем был переписан на его мать — Ирину Лазареву. Теперь прокуратура Приморья требует забрать спорную землю.