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У семьи экс-ректора ВГУЭС Лазарева хотят забрать землю в пригороде

Участок был переписан на Ирину Лазареву.

Источник: Freepik

Прокуратура Приморья через суд требует от Ирины Лазаревой вернуть спорную землю в пригороде, которую получил ее сын. Иск рассматривали 15 мая в Советском районном суде Владивостока, сообщает телеграм-канал «ОПС-медиа».

По данным источника, поводом для гражданского иска относительно земельного и недвижимого имущества стало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в котором главный подозреваемый — сын ответчицы и экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева — Иннокентий Лазарев. Его обвиняют в обмане должностных лиц регистрирующих органов, в результате чего он получил право собственности на участок, который затем был переписан на его мать — Ирину Лазареву. Теперь прокуратура Приморья требует забрать спорную землю.

Напомним, ранее экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева заключили под стражу по подозрению в организации ОПС, которое занималось хищением госимущества. Также арестовали его сына Иннокентия Лазарева и предполагаемых сообщников.

Прокуратура