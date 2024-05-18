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Узбекистанский бизнес в Казахстане обогнал китайский

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С начала года Узбекистан обошел Китай по количеству зарегистрированных предприятий, став третьим крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На 1 мая текущего года в Казахстане было зарегистрировано 4595 компаний с узбекистанскими корнями, что на 706 предприятий больше, чем в начале года. По состоянию на 1 февраля узбекистанские компании уже обеспечили себе место в первой тройке и продолжают увеличивать свое присутствие на рынке, опережая китайские, число которых за аналогичный период увеличилось всего на 204.

При этом большинство узбекистанских компаний, работающих в Казахстане, за исключением двух, являются малыми предприятиями. Около трети занимаются торговлей.

Процент действующих компаний среди зарегистрированных достигает 79%, что выше среднего уровня для первой десятки стран-партнеров. Это значительно превосходит показатель Китая, составляющий 64%.

экономика