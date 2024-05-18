Узбекистанский бизнес в Казахстане обогнал китайский

На 1 мая текущего года в Казахстане было зарегистрировано 4595 компаний с узбекистанскими корнями, что на 706 предприятий больше, чем в начале года. По состоянию на 1 февраля узбекистанские компании уже обеспечили себе место в первой тройке и продолжают увеличивать свое присутствие на рынке, опережая китайские, число которых за аналогичный период увеличилось всего на 204.