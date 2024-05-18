Метрополитен Новосибирска: планы развития до 2030 года

Новые станции метро нанесут на карту Новосибирского метрополитена. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «vn.ru». Генеральный план развития Новосибирска предусматривает поэтапное развитие метрополитена до 2030 года.
Планируется реализация следующих проектов:
Первый этап
— Продление Дзержинской линии со строительством перекрестного съезда на станции «Золотая Нива» и станции «Гусинобродская»;
— Строительство Волочаевского метродепо.
Второй этап
— Продление Ленинской линии в западной части города.
Третий этап
— Продление Ленинской линии в правобережной части города до станции «Северная» в районе бывшего городского аэропорта.
По итогу на настоящий момент
Для эффективной реализации этих планов необходимо провести комплексный анализ градостроительной документации и определить очередность выполнения работ. Для этого будет создано казенное учреждение, которое возьмет на себя функции заказчика.
Специалистам предстоит разработать «дорожную карту» развития метрополитена, которая будет включать в себя конкретные сроки проектирования и строительства объектов метро с учетом выделенных этапов до 2030 года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэрия Новосибирска отчиталась о ходе ремонтных работ дорожного покрытия города.