В Иркутске на улицах Ракитной и Трудовой стартовал ремонт дорог

— Последний год местные жители часто обращались по поводу ремонта участка по улице Трудовой. Была проблема с уходом воды во время дождей. Поэтому первоочередная задача — правильно организовать ливневую канализацию, — поделился депутат округа № 10 Максим Булдаков.