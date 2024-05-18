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В Иркутске на улицах Ракитной и Трудовой стартовал ремонт дорог

На участках починят тротуары и проезжую часть.

Источник: Дума Иркутска

В Иркутске стартовали ремонтные работы на дорогах улиц Ракитная и Трудовая. Планируется обновить проезжую часть и тротуары. Об этом сообщила пресс-служба думы города.

— Последний год местные жители часто обращались по поводу ремонта участка по улице Трудовой. Была проблема с уходом воды во время дождей. Поэтому первоочередная задача — правильно организовать ливневую канализацию, — поделился депутат округа № 10 Максим Булдаков.

Предложение положить асфальт по Ракитной внес депутат округа № 24 Григорий Вакуленко. Как отметил парламентарий, поступало большое количество сообщения о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Из-за чего часто ломается школьный автобус.

Ранее КП-Иркутск сообщала, как планируют отметить День города в областном центре. Празднование запланировано на 1 июня и совпадает с Международным днем защиты детей. Поэтому в Иркутске пройдет ряд детских развлекающих мероприятий.