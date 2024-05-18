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Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России

КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Сбербанк видит кратный рост клиентов исламского банкинга в России благодаря запущенному в прошлом году эксперименту по внедрению такого вида финансирования, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Источник: © РИА Новости

«Благодаря вниманию государства и развитию эксперимента мы видим кратный рост клиентской базы и продаж продуктов исламского финансирования», — сказал он.

В настоящий момент у банка действуют два флагманских офиса плюс одно исламское окно в Уфе, где клиенты могут оформить продукты партнерского финансирования.

По его словам, текущий портфель исламского финансирования приближается к миллиарду рублей. Всего реализовано почти 7,5 тысяч сделок с различными продуктами как в розничном, так и в корпоративном сегментах.

«И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления “Сбер” провел сделок на сумму более чем 18 миллиардов рублей. Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент», — отметил топ-менеджер.

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани 14—19 мая.

экономика