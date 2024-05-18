Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России

«Благодаря вниманию государства и развитию эксперимента мы видим кратный рост клиентской базы и продаж продуктов исламского финансирования», — сказал он.
В настоящий момент у банка действуют два флагманских офиса плюс одно исламское окно в Уфе, где клиенты могут оформить продукты партнерского финансирования.
По его словам, текущий портфель исламского финансирования приближается к миллиарду рублей. Всего реализовано почти 7,5 тысяч сделок с различными продуктами как в розничном, так и в корпоративном сегментах.
«И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления “Сбер” провел сделок на сумму более чем 18 миллиардов рублей. Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент», — отметил топ-менеджер.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани