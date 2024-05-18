Сбербанк заявил о росте клиентов исламского банкинга в России

«И потенциал еще есть. Всего за время развития этого направления “Сбер” провел сделок на сумму более чем 18 миллиардов рублей. Если в количественных показателях смотреть, то наиболее популярны продукты для физических лиц: это текущий счет и дебетовая карта. Если говорить по объемам сделок, то, конечно, тут лидирует корпоративный сегмент», — отметил топ-менеджер.