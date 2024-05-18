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Омичей приглашают на работу в ПО «Полёт»

В Омске состоится ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса.

Источник: МК.RU Омск

Следующая пятница, 24 мая, станет днем проведения мероприятия, сообщили в службе занятости города.

Главным работодателем мероприятия будет «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева ПО “Полёт”, где собирают ракету-носитель “Ангара”. Предприятия комплекса предлагают специалистам зарплаты от 19 000 до 120 000 рублей, а также соцпакет.

Ярмарка вакансий пройдет в Кадровом центре «Работа России» на улице Тарская, 11, начнется в 11:00. Напомним, ранее мы писали, что геодезисты и сварщики смогут быстрее всех в Омске накопить на помолвочное кольцо.

занятость