Омичей приглашают на работу в ПО «Полёт»

Главным работодателем мероприятия будет «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева ПО “Полёт”, где собирают ракету-носитель “Ангара”. Предприятия комплекса предлагают специалистам зарплаты от 19 000 до 120 000 рублей, а также соцпакет.