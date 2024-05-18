На Пашенном на новой развязке начали строить ливневку

Напомним, стройка дороги началась еще в 2022 году. Возможность реализации этого проекта несколько лет ограничивали права третьих лиц на земельные участки, по которым проходит створ дороги. Сдать объект планировали в октябре 2023 года, но работы на нем затянулись.