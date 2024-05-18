На Пашенном на новой развязке начали строить ливневку

Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.
«Сейчас рабочие делают самую сложную и ответственную работу. Формируют верх ливневки и её уклон. Его важно сделать чётко соответствующим проекту, чтобы вода уходила вместе с мусором и песком», — написал мэр.
Проектировщики рассчитали для приёма воды один резервуар. По оценкам специалистов, этого достаточно для такой площади дороги. Общая длина ливнёвки составит 600 метров, будет 25 дождеприёмных колодцев.
Всего на объекте работает 10 единиц техники и 10 человек. Этого достаточно для того объема работ, который сейчас делают.
Напомним, стройка дороги началась еще в 2022 году. Возможность реализации этого проекта несколько лет ограничивали права третьих лиц на земельные участки, по которым проходит створ дороги. Сдать объект планировали в октябре 2023 года, но работы на нем затянулись.