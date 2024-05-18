Омичи, пострадавшие от паводка, не будут платить коммуналку

На севере Омской области продолжаются работы по укреплению дамбы на электрической подстанции в Усть-Ишиме. По словам министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко, ситуация остаётся сложной. Ранее сообщалось, что уровень воды продолжает расти, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью.