Омичи, пострадавшие от паводка, не будут платить коммуналку

На севере Омской области продолжаются работы по укреплению дамбы на электрической подстанции в Усть-Ишиме. По словам министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко, ситуация остаётся сложной. Ранее сообщалось, что уровень воды продолжает расти, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью.
Министр также отметил, что жителей, пострадавших из-за паводка, будут освобождать от платы за коммунальные услуги.
«Обсудил с ресурсоснабжающими организациями ситуацию с коммунальными платежами. Жители пострадавших районов не будут получать никаких квитанций на оплату неоказанных услуг. Эти моменты буду контролировать», — сообщил Владимир Шнипко.
Он также рассказал, что в районе продолжают пополнять запасы газовых баллонов и топлива на АЗС.