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Омичи, пострадавшие от паводка, не будут платить коммуналку

Об этом сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко.

Источник: Om1.ru

На севере Омской области продолжаются работы по укреплению дамбы на электрической подстанции в Усть-Ишиме. По словам министра энергетики и ЖКК Омской области Владимира Шнипко, ситуация остаётся сложной. Ранее сообщалось, что уровень воды продолжает расти, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью.

Министр также отметил, что жителей, пострадавших из-за паводка, будут освобождать от платы за коммунальные услуги.

«Обсудил с ресурсоснабжающими организациями ситуацию с коммунальными платежами. Жители пострадавших районов не будут получать никаких квитанций на оплату неоказанных услуг. Эти моменты буду контролировать», — сообщил Владимир Шнипко.

Он также рассказал, что в районе продолжают пополнять запасы газовых баллонов и топлива на АЗС.

ЖКХ