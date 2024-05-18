На Кубани заработали 52 придорожные ярмарки

Первые сезонные придорожные ярмарки открылись-ка Кубани. Сейчас работают 52 объекта. Всего в курортный сезон вдоль дорог края будут работать 260 придорожных ярмарок, оборудованных фотозонами и местами отдыха, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
— Придорожные ярмарки для многих производителей являются единственным гарантированным каналом сбыта продукции, в качестве и безопасности которой жители и гости региона могут быть уверены. Эти объекты будут работать до октября, — рассказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.
Ярмарки выходного дня переходят на летний режим работы из-за повышения температуры воздуха. Чтобы не допустить нарушения санитарных норм в некоторых районах работу ярмарок приостановят, временно или частично.
Всего в 31 муниципальном образовании будет работать 61 ярмарка выходного дня. Больше всего ярмарок остается в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Продавать на них будут в основном плодоовощную продукцию.