В мэрии Екатеринбурга раскрыли серые схемы частных торговцев

При этом часто арендаторы сдают землю под размещение НТО в субаренду, нашли в законе лазейку. В итоге власти теряют возможность отслеживать, кто занимается торговлей в ларьках. Чаплыгин предлагает запретить и передавать землю третьим лицам, и вести им там торговлю. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова поддержала эту инициативу.