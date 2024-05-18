Остин
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Екатеринбурга раскрыли серые схемы частных торговцев

Многие арендаторы участков земли под нестационарные торговые объекты не платят налоги, сдают декларации с нулевым доходом. Об этом заявил глава городского департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин на заседании комиссии местной думы по экономическому развитию.

По его данным, примерно половина НТО работает по «серой схеме». За последний год деклараций с нулевым доходом было сдано 165. При этом коммерсанты нанимают сотрудников неофициально и продают безакцизные и контрафактные сигареты и алкоголь.

При этом часто арендаторы сдают землю под размещение НТО в субаренду, нашли в законе лазейку. В итоге власти теряют возможность отслеживать, кто занимается торговлей в ларьках. Чаплыгин предлагает запретить и передавать землю третьим лицам, и вести им там торговлю. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова поддержала эту инициативу.

торговля