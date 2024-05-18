Башкирия вошла в первую пятерку регионов ПФО по росту зарплат рабочих.

Башкирия, по данным Росстата и аналитиков агрегата рынка труда hh.ru, попал в пятерку регионов Приволжского федерального округа по росту зарплат представителей рабочих профессий. Квалифицированным токарям, электрогазосварщикам, фрезеровщикам, операторам станков с программным управлением, слесарям механосборочных работ, шлифовщикам работодатели республики готовы предложить до 100 тысяч рублей (это на 18% выше, чем в прошлом 2023 году). В январе-феврале 2024 года среднемесячная заработная плата в регионе, по данным Росстата, составила 58,4 тысяч рублей (увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 17%).