Башкирия вошла в первую пятерку регионов ПФО по росту зарплат рабочих.

Башкирия, по данным Росстата и аналитиков агрегата рынка труда hh.ru, попал в пятерку регионов Приволжского федерального округа по росту зарплат представителей рабочих профессий. Квалифицированным токарям, электрогазосварщикам, фрезеровщикам, операторам станков с программным управлением, слесарям механосборочных работ, шлифовщикам работодатели республики готовы предложить до 100 тысяч рублей (это на 18% выше, чем в прошлом 2023 году). В январе-феврале 2024 года среднемесячная заработная плата в регионе, по данным Росстата, составила 58,4 тысяч рублей (увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 17%).
«Одним из главных факторов, конечно, является высокий спрос на рабочие руки и определенный квалификационный дисбаланс на рынке труда. Соискатели хотят быть администраторами, трудиться в офисе, а работодатели, наоборот, нуждаются в людях физического труда на обрабатывающих производствах и заводах. Сегодня предприятиям республики нужны квалифицированные специалисты, умеющие работать с высокотехнологичным оборудованием», — пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.
Чтобы перекрыть кадровый дефицит, работодатели готовы переобучать и повышать квалификацию своих работников. Например, на предприятии «ОДК-УМПО» и «УАП “Гидравлика” выплачивают стипендий будущим сотрудникам во время обучения. Компании оборонной промышленности при этом могут рассчитывать на господдержку при обучении своих сотрудников. На эти цели из бюджетов всех уровней выделят 68,5 млн рублей. Повысить квалификацию или обучиться новой специальности по этой программе смогут 1,2 тысяч работников оборонных предприятий республики.