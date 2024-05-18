Недострои во дворах многоквартирных домов Керчи демонтируют

Помимо этого, Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в городе ремонтируют внутриквартальные проезды. На эти цели заложено около 200 млн рублей. Работы планируется завершить к августу текущего года. Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость привести в порядок тротуары, а также организовать отсыпку щебнем площадок во дворах многоквартирных домов как в Керчи, так и во всех муниципалитетах республики.