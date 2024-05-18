Недострои во дворах многоквартирных домов Керчи демонтируют

— Было принято решение организовать рабочую комиссию, которая будет следить за процессом. Даны конкретные инструкции, провели встречи с дворниками и мастерами, непосредственно принимающими результаты работы. Ситуация должна наладиться, — сообщил министр ЖКХ.
Глава республики подчеркнул важность того, чтобы контролеры не принимали работу «вслепую».
— Иногда акты выполненных работ подписываются наобум, без выезда на место. Считаю это самым настоящим мошенничеством. Так быть не должно и не будет, — сказал Глава Крыма, поручив также проверить тарифы всех управляющих организаций города на соответствие размера платы качеству и объему выполняемых работ.
Сергей Аксёнов также отметил, что в Керчи не приведены в порядок газоны. Как объяснил Сергей Донец, общая площадь покоса в муниципалитете составляет 700 гектаров, набранного количества косильщиков недостаточно, однако работа в этом направлении ведется. В настоящее время производится первый массовый покос травы в этом сезоне.
В дополнение Сергей Аксёнов дал поручение завершить очистку городских территорий от зарослей камыша. При необходимости администрация муниципального образования может разово арендовать технику для наведения полного порядка, а для его поддержания техники у города достаточно.
Среди прочего, Глава республики выразил обеспокоенность большим количеством брошенных объектов незавершенного строительства во дворах многоквартирных домов. Перед администрацией Керчи поставлена задача разработать предложения по каждому из них.
— По всем объектам должны быть приняты соответствующие решения. Вплоть до того, что надо их демонтировать и вывезти как строительный мусор. Не должно быть так, что вместо благоустроенного двора людям годами приходится «любоваться» недостроем, — акцентировал Глава Крыма.
Кроме того, Сергей Аксёнов заострил внимание муниципальных властей на благоустройстве круговых перекрестков. «Все транспортные кольца должны быть зеленые, ухоженные. Возьмите пример с колец в Симферополе», — поручил Глава республики.
Глава Крыма также добавил, что на пустующих участках нужно высадить деревья и другие многолетние растения. Так, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинформировал, что уже этой осенью в Керчи высадят 10 тыс. деревьев, а с 1 ноября начнется санитарная обрезка деревьев.
Помимо этого, Юрий Гоцанюк сообщил, что в настоящее время в городе ремонтируют внутриквартальные проезды. На эти цели заложено около 200 млн рублей. Работы планируется завершить к августу текущего года. Отдельно Сергей Аксёнов подчеркнул необходимость привести в порядок тротуары, а также организовать отсыпку щебнем площадок во дворах многоквартирных домов как в Керчи, так и во всех муниципалитетах республики.
Также Сергей Аксёнов осмотрел микрорайоны Аршинцево, Эльтиген-Героевское, Марат. В частности, глава республики посетил МБОУ «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе», где пообщался с педагогами и учениками. Зданию учреждения требуется капитальный ремонт, Глава Крыма пообещал изыскать возможности.
Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Аксёнов поставил задачу перед местными властями в течение недели сформировать план действий по устранению всех недочетов и приступить к его реализации.
— К сожалению, ситуация с саночисткой и уборкой, покосом травы и обрезкой сухостоя в городе оставляет желать лучшего. Посмотрим, как изменится ситуация через неделю. Город-герой достоин самого лучшего. Порядок будет наведен, — заключил Глава Крыма.
В выездной работе принял участие глава администрации города Керчи Святослав Брусаков.
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