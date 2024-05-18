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КГК Беларуси предложил Минздраву сократить расходы на покупку вакцин

В Комитете госконтроля Беларуси предложили Минздраву сократить расходы на покупку вакцин.

Источник: Комсомольская правда

В Комитете государственного контроля Беларуси предложили Министерству здравоохранения сократить расходы на покупку вакцин. Об этом на семинаре в Палате представителей рассказал заместитель председателя Комитета госконтроля Андрей Лобович, передает Sputnik.by.

Он обратил внимание на то, что при наличии остатков вакцин и фактическом снижении необходимости вакцинации в третьем квартале 2023 года планировалась закупка определенного числа вакцин. Лобович уточнил, что сумма закупки была примерно 190 миллионов рублей. Комитет госконтроля предложил ее приостановить, а также сократить расходы на 105 миллионов.

— Это то, о чем мы говорим всегда. Министерство финансов эту работу также проводит, — отметил заместитель председателя Комитета госконтроля.

Он добавил, что распорядители бюджетных денег зачастую исходят не из объективной необходимости, добавив, что часто находят и нарушения использования средств в строительстве, а также во время ремонтов.

экономика
медицина