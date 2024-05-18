Капремонт в Татарстане: работы начались на 516 объектах

Работы ведутся и в других отраслях: в рамках двух программ по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек и очистке озер, реализуемых в сфере экологии, включен 21 объект. Из них 17 на сегодня уже в работе. Общее выполнение составляет 41%.