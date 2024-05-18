В Казани на проведение Сабантуя 2024 года потратят 29,8 миллиона рублей

В 2024 году татарский праздник Сабантуй в Казани, согласно указу главы Татарстана Рустама Минниханова, отметят 23 июня. На него местные власти готовы потратить 29,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.
Исходя из приложенной к нему технической документации следует, что подрядчик должен организовать праздник на озере Лебяжье и в Березовой роще, традиционном главном майдане Сабантуя в Казани. Победитель тендера обязан обеспечить на этих площадках все меры безопасности, а также организовать сцены.
На них перед началом праздника покажут пролог — длительность 20 минут. Сам концерт продлится около четырех часов, во время которого представят не менее 50 номеров, в том числе и с участием звезд татарской эстрады. Помимо выступления на площадках для детей и взрослых проведут традиционные для Сабантуя конкурсы и игры. Не обойдется и без соревнований по борьбе корэш. Планируется, что праздничные площадки в этом году посетит 25 тысяч человек.