Проектировать вторую половину моста через Волгу в Волгограде будут два года

Первую часть танцующего моста в Волгограде сдали в 2009 году. По техзаданию, вторая его половина будет включать пролеты над водой протяженностью 1213 метров, две эстакады на правом берегу — на 765 и 290 метров, левобережную эстакаду на 412 метров и трехполосную дорогу на 228 метров с въездом с улицы Землянского. Мост должен пропускать до 50 тысяч автомобилей в сутки.