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Проектировать вторую половину моста через Волгу в Волгограде будут два года

Проектировать вторую нитку моста через Волгу будет Группа компаний ЕКС.

Итоги электронного аукциона на проектирование второй половины моста через Волгу подвели в Волгограде. Победителем стало АО «Группа компаний ЕКС». Подрядчику предстоит за два года разработать проект будущего инженерного сооружения, сообщили в облкомдортрансе.

— По завершению проектирования объекта будет рассматриваться вопрос о финансировании строительства второй части моста, — рассказали чиновники.

Согласно условиям контракта, проектировать строительство второй нитки моста подрядчик будет в 2024—2025 годах. Компания согласилась сделать документацию за 130 миллионов рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 160,5 миллиона.

Первую часть танцующего моста в Волгограде сдали в 2009 году. По техзаданию, вторая его половина будет включать пролеты над водой протяженностью 1213 метров, две эстакады на правом берегу — на 765 и 290 метров, левобережную эстакаду на 412 метров и трехполосную дорогу на 228 метров с въездом с улицы Землянского. Мост должен пропускать до 50 тысяч автомобилей в сутки.

Подрядчик в Волгограде уже известный. На его счету — строительно-монтажные работы 3-го пускового комплекса мостового перехода через Волгу, реконструкция Третьей продольной и не только.