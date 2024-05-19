Сайты по продаже санкционного мяса заблокировали в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре заблокировали несколько сайтов по продаже санкционной продукции. Иск подала транспортная прокуратура города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Семь интернет-ресурсов специалисты обнаружили во время мониторинга Сети. На них публиковали данные о продажи санкционной мясной продукции, которую завозить на территорию России запрещено. Что именно продавали на сайтах, в информации ведомства не уточняется.
— Доступ к ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались пользователями сети. Продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет административную ответственность, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Чтобы пресечь нарушения закона, транспортный прокурор обратился в суд и попросил признать эту информацию запрещенной для распространения. Требования были удовлетворены, а ресурсы заблокированы.