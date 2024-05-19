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Сайты по продаже санкционного мяса заблокировали в Хабаровском крае

Ресурсы постоянно обновлялись.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске-на-Амуре заблокировали несколько сайтов по продаже санкционной продукции. Иск подала транспортная прокуратура города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Семь интернет-ресурсов специалисты обнаружили во время мониторинга Сети. На них публиковали данные о продажи санкционной мясной продукции, которую завозить на территорию России запрещено. Что именно продавали на сайтах, в информации ведомства не уточняется.

— Доступ к ресурсам был свободным, объявления регулярно обновлялись и просматривались пользователями сети. Продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет административную ответственность, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Чтобы пресечь нарушения закона, транспортный прокурор обратился в суд и попросил признать эту информацию запрещенной для распространения. Требования были удовлетворены, а ресурсы заблокированы.

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