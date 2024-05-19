Елаев: Калининградцы покупают местные продукты, даже когда они дороже привозных

«Например, когда речь идёт о помидорах, калининградцы делают выбор в пользу местных, хотя они сильно дороже, чем продукция из той же Турции. У нас есть определённая гипотеза, связанная с этим. Мы понимаем, что калининградцы хотят продукцию тех сортов, которым надо быстрее пройти путь от поля до прилавка, потому что эти сорта срываются более спелыми. Они впитывают больше полезных веществ из почвы, поэтому здесь выбор калининградцев в пользу местных продуктов очевиден», — объяснил Елаев.