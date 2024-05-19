Елаев: Калининградцы покупают местные продукты, даже когда они дороже привозных

Калининградцы покупают местные продукты, даже когда они дороже привозных. Выбор в пользу товаров от региональных фермеров делают по ряду причин. Такое мнение корреспонденту Калининград.Ru озвучил заместитель генерального директора ООО «Спар-Калининград» Алексей Елаев.
«Например, когда речь идёт о помидорах, калининградцы делают выбор в пользу местных, хотя они сильно дороже, чем продукция из той же Турции. У нас есть определённая гипотеза, связанная с этим. Мы понимаем, что калининградцы хотят продукцию тех сортов, которым надо быстрее пройти путь от поля до прилавка, потому что эти сорта срываются более спелыми. Они впитывают больше полезных веществ из почвы, поэтому здесь выбор калининградцев в пользу местных продуктов очевиден», — объяснил Елаев.
Замгендиректора «Спар-Калининград» также отметил, что некоторые виды местных продуктов превышают по численности привозные.
«Ряд продуктов приобретается, потому что калининградские производители фактически имеют абсолютную долю среди полочного пространства. Мы понимаем, что на рынке молочной продукции Калининградской области в основном конкурируют местные молокопроизводители, а производители остальной территории России в абсолютном меньшинстве. Курица и свинина тоже в основном калининградские приобретаются. Все мы берём консервы рыбзавода “За Родину”, хоть они и дороже, чем шпроты других производителей. Здесь роль играют представленность на рынке, традиция и ощущение того, что калининградские товары просто являются товарами другого сегмента, чем товары из остальных регионов», — заключил эксперт.
Ранее власти заявили, что товары локального производства довольно быстро обретают спрос. Тенденцию объяснили тем, что калининградцы чаще выбирают местные продукты для поддержки изготовителя.
Кроме того, власти планируют устанавливать в Калининграде и других районах торговые павильоны, в которых будут продавать местные товары по социальным ценам. Первые объекты должны появиться в 2024 году.