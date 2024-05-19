Крупные предприятия Молдовы с 2025 года будут закупать газ на свободном рынке

Чиновник добавил, что с начала 2027 года такие же положения будут применяться и к средним предприятиям.
По его словам, домашние потребители и госучреждения получат право выбирать между свободным рынком и регулируемым рынком, а государство обеспечит существование поставщиков универсальных услуг.
Боросан подчеркнул, что Минэнерго добилось значительного скачка в процессе развития и консолидации энергетического сектора, а также согласования национального энергетического законодательства со стандартами Европейского союза. Он считает, что для создания свободного газового рынка необходима инфраструктура, сильные учреждения и воля к осуществлению реформ.
«Мы создали все эти компоненты, и теперь у нас есть восемь альтернативных поставщиков на рынке природного газа, прозрачные сделки через румынскую товарную биржу, запасы газа для обеспечения энергетической безопасности. Безусловно, газовый рынок Республики Молдова будет развиваться дальше, и процесс интеграции в европейское энергетическое пространство будет продолжаться».