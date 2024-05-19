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Крупные предприятия Молдовы с 2025 года будут закупать газ на свободном рынке

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Начиная с первого января 2025 года все крупные предприятия Молдовы будут закупать природный газ только на свободном рынке по договорным ценам, заявил госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан на полях форума природного газа, который на этой неделе впервые прошел в Кишиневе.

Чиновник добавил, что с начала 2027 года такие же положения будут применяться и к средним предприятиям.

По его словам, домашние потребители и госучреждения получат право выбирать между свободным рынком и регулируемым рынком, а государство обеспечит существование поставщиков универсальных услуг.

Боросан подчеркнул, что Минэнерго добилось значительного скачка в процессе развития и консолидации энергетического сектора, а также согласования национального энергетического законодательства со стандартами Европейского союза. Он считает, что для создания свободного газового рынка необходима инфраструктура, сильные учреждения и воля к осуществлению реформ.

«Мы создали все эти компоненты, и теперь у нас есть восемь альтернативных поставщиков на рынке природного газа, прозрачные сделки через румынскую товарную биржу, запасы газа для обеспечения энергетической безопасности. Безусловно, газовый рынок Республики Молдова будет развиваться дальше, и процесс интеграции в европейское энергетическое пространство будет продолжаться».

заявил Боросан