В Ташкенте появится оператор для координации электрозаправок

Столичный хокимият представил проект постановления, нацеленный на ускорение разработки сети зарядных станций в Ташкенте.
В рамках документа администрация Ташкента, Министерство энергетики и Министерство цифровых технологий предложили следующее:
Введение службы координации работы зарядных станций для электромобилей с коммерческой целью;
Назначение «Тошкент инвест компанияси» в качестве координатора деятельности зарядных установок;
Запуск специализированной программной платформы с 1 сентября 2024 года для осуществления операторских функций, а также интеграцию на договорной основе с электроснабжающими предприятиями и зарядными станциями города.
Хокимият в сотрудничестве с Агентством по кадастру и другими заинтересованными структурами будет определять перечень земельных участков под установку зарядных станций, предоставляя их в долгосрочную аренду компании на основании решений местных властей.