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В Ташкенте появится оператор для координации электрозаправок

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте появится единый оператор, координирующий работу зарядных станций для электромобилей. Его функции предлагается возложить на «Тошкент инвест компанияси», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Столичный хокимият представил проект постановления, нацеленный на ускорение разработки сети зарядных станций в Ташкенте.

В рамках документа администрация Ташкента, Министерство энергетики и Министерство цифровых технологий предложили следующее:

Введение службы координации работы зарядных станций для электромобилей с коммерческой целью;

Назначение «Тошкент инвест компанияси» в качестве координатора деятельности зарядных установок;

Запуск специализированной программной платформы с 1 сентября 2024 года для осуществления операторских функций, а также интеграцию на договорной основе с электроснабжающими предприятиями и зарядными станциями города.

Хокимият в сотрудничестве с Агентством по кадастру и другими заинтересованными структурами будет определять перечень земельных участков под установку зарядных станций, предоставляя их в долгосрочную аренду компании на основании решений местных властей.

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