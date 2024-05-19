В Калининградской области начинают строительство завода по производству медицинских перчаток

«Обязательства компании в рамках СПИК предусматривают выпуск в первые пять лет работы предприятия более 260 миллионов пар продукции на нужды Минздрава и Минобороны России. По нашим оценкам, такой объём может заместить порядка 28% от импортируемых сейчас аналогов. При этом мы используем отечественное сырьё и собственные инновационные технологии», — заявил гендиректор НАО «Нитриленд» Сергей Марков.