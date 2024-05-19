В Калининградской области начинают строительство завода по производству медицинских перчаток. На месте будущего предприятия в Гвардейске установили символический камень. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Предприятие будет выпускать медицинские изделия из натурального и синтетического латекса, включая стерильные и нестерильные медицинские перчатки. Проект реализует местная компания «Нитриленд» в рамках заключённого специального инвестиционного контракта с Минпромторгом РФ, Калининградской областью и Гвардейским округом. «Документ (№ 87 в публичном реестре СПИК) предусматривает государственную поддержку отечественного производителя в обмен на выполнение обязательств в части инвестиций, локализации и внедрения технологий», — уточнили в пресс-службе.
Объём инвестиций в новое производство составит 170 миллионов рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. На предприятии собираюся создать 90 рабочих мест.
«Обязательства компании в рамках СПИК предусматривают выпуск в первые пять лет работы предприятия более 260 миллионов пар продукции на нужды Минздрава и Минобороны России. По нашим оценкам, такой объём может заместить порядка 28% от импортируемых сейчас аналогов. При этом мы используем отечественное сырьё и собственные инновационные технологии», — заявил гендиректор НАО «Нитриленд» Сергей Марков.
По словам замглавы регионального Минэкпрома Константина Шишкова, производство компании «Нитриленд» должно внести заметный вклад в увеличение доли отечественной продукции медицинского назначения. В администрации Гвардейского округа связывают с реализацией нового инвестпроекта усиление экономики муниципалитета.
Ранее в компании «Нитриленд» отмечали, что сейчас в России работает два производителя хирургических перчаток. Их суммарный объём пока не может закрыть спрос медицинских учреждений. В организации поставляют преимущественно иностранную продукцию, которую завозят по параллельному импорту.