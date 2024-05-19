Хуснуллин: KazanForum-2024 определенно удался и объединил людей из разных стран

«В завершение недели еще раз хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам и организаторам KazanForum. Уже можно точно сказать, что в этом году форум определенно удался и стал именно той стратегической площадкой, которая объединила людей различных национальностей из разных регионов и государств, представителей разных религий и направлений на единых принципах мирного созидания, взаимного уважения и доверия, стремления к взаимовыгодному сотрудничеству и совместному развитию», — сказал зампред Правительства РФ.