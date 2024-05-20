Суд в Петербурге арестовал активы Commerzbank по иску «РусХимАльянса»

Арест был наложен в пределах 93,68 миллиона евро или эквивалентной суммы в рублях, а также на недвижимое имущество Commerzbank и денежные средства на банковских счетах, открытых на имя компании. Суд также заморозил 100% акций, принадлежащих немецкой компании в АО «Коммерцбанк».