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Суд в Петербурге арестовал активы Commerzbank по иску «РусХимАльянса»

Арбитражный суд Петербурга наложил арест на активы, счета и имущество немецкого Commerzbank по иску российского «РусХимАльянса». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Арест был наложен в пределах 93,68 миллиона евро или эквивалентной суммы в рублях, а также на недвижимое имущество Commerzbank и денежные средства на банковских счетах, открытых на имя компании. Суд также заморозил 100% акций, принадлежащих немецкой компании в АО «Коммерцбанк».

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество UniCredit Bank на сумму 463 миллиона евро по иску «РусХимАльянса». Кроме того, обеспечительные меры были наложены на доли участия в ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».