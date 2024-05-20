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Приморские компании стали охотнее брать на работу судимых

Лояльность к бывшим заключённым объясняют кадровым кризисом.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Приморские работодатели стали лояльнее относиться к приёму на работу сотрудников с непогашенной судимостью. Это показали опросы сервиса Superjob, результаты которых обнародовали накануне.

Судимые работники сейчас есть в 6 процентах компаний. За 15 лет число таких предприятий выросло вдвое.

Готовы принять на работу кандидата с непогашенной судимостью 13 процентов приморских работодателей. Чаще всего бывших заключённых берут на работу в промышленные и строительные компании на позиции рабочих и разнорабочих.

Такую лояльность к бывшим заключённым связывают с серьёзным кадровым дефицитом, с которым столкнулся регион в последние годы.

Аналогичную тенденцию кадровики наблюдают и по всей России. При этом в большинстве регионов процент судимых работников оказался даже выше приморских показателей.

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