Челябинская область отметилась самым большим ростом цен за сотовую связь

Только за апрель сотовая связь в России подорожала на 8,5%. При этом, если смотреть на динамику абонентской платы с ноября прошлого года, то она по данным Росстата даже немного снижалась — минус 0,5−1%. Правда, Южному Уралу в число регионов со снижением попасть по посчастливилось. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на независимого эксперта в сфере телекома Алексея Слукина, Челябинская область стала российским регионом с самым серьезным ростом цен на пакет услуг сотовой связи — на 7,57%.