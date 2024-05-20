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Челябинская область отметилась самым большим ростом цен за сотовую связь

Специалисты сравнили уровень абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в российских регионах.

Источник: МК.RU Челябинск

Специалисты сравнили уровень абонентской платы за пакет услуг сотовой связи в российских регионах.

Только за апрель сотовая связь в России подорожала на 8,5%. При этом, если смотреть на динамику абонентской платы с ноября прошлого года, то она по данным Росстата даже немного снижалась — минус 0,5−1%. Правда, Южному Уралу в число регионов со снижением попасть по посчастливилось. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на независимого эксперта в сфере телекома Алексея Слукина, Челябинская область стала российским регионом с самым серьезным ростом цен на пакет услуг сотовой связи — на 7,57%.

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